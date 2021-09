Journées européennes du patrimoine – Balade guidée “Les secrets de Saint Germain” Saint-Germain-de-la-Rivière, 18 septembre 2021, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Journées européennes du patrimoine – Balade guidée “Les secrets de Saint Germain” 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière

EUR 3 5 Saint Germain de la Rivière est un petit village qui réserve bien des surprises.

Berceau de l’Homme en Fronsadais vous pourrez voir des lavoir monolithes, un pédiluve, un ermitage creusé à même la roche à l’époque gallo-romaine, l’entrée des carrières du Château de la Rivière et de panoramas parmi les plus beaux de la région…

L’Association pour la Sauvegarde de St germain vous emmène pour une balade de 7km sur les hauteurs du village et vous racontera tout sur son histoire.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à partir de 8h45 pour un accueil café et départ à 9h00.

+33 5 85 78 48 68

