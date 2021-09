Rocheville Rocheville Manche, Rocheville Journées Européennes du Patrimoine > Balade découverte du patrimoine avec des ânes du Cotentin Rocheville Rocheville Catégories d’évènement: Manche

Rocheville

Journées Européennes du Patrimoine > Balade découverte du patrimoine avec des ânes du Cotentin Rocheville, 18 septembre 2021, Rocheville. Journées Européennes du Patrimoine > Balade découverte du patrimoine avec des ânes du Cotentin 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Rocheville Manche Rocheville La balade débutera depuis Rocheville jusqu’au manoir La Cour de Saint-Martin-le-Hébert. Environ 3km et d’une durée de 2h. Destiné aux familles et aux enfants de 3 à 12 ans. En raison des conditions sanitaires actuelles, un passe sanitaire et le port du masque vous seront demandés. La balade débutera depuis Rocheville jusqu’au manoir La Cour de Saint-Martin-le-Hébert. Environ 3km et d’une durée de 2h. Destiné aux familles et aux enfants de 3 à 12 ans. En raison des conditions sanitaires actuelles, un passe sanitaire et le… La balade débutera depuis Rocheville jusqu’au manoir La Cour de Saint-Martin-le-Hébert. Environ 3km et d’une durée de 2h. Destiné aux familles et aux enfants de 3 à 12 ans. En raison des conditions sanitaires actuelles, un passe sanitaire et le port du masque vous seront demandés. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Rocheville Autres Lieu Rocheville Adresse Ville Rocheville lieuville 49.50403#-1.59479