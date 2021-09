Journées Européennes du Patrimoine – Balade découverte de Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont, 18 septembre 2021, Saint-Pierre-du-Mont.

Journées Européennes du Patrimoine – Balade découverte de Saint-Pierre-du-Mont 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-18 11:30:00

Saint-Pierre-du-Mont Landes

Ensemble, faisons vivre le patrimoine : balade découverte de Saint-Pierre-du-Mont au fil de sa topographie et des sites remarquables d’hier et d’aujourd’hui.

Les origines de la ville avec Saint Genès des Vallées, le lieu-dit Saint Louis, les vestiges et faits marquants de cette époque…

Sur inscription.

Exposition en salle du Conseil de l’Hôtel de Ville ouverte à tous.

Mairie Saint-Pierre-du-Mont

