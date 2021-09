Lherm Lherm Lherm, Lot Journées Européennes du Patrimoine: “Ayez l’Œil Patrimoine” Lherm Lherm Catégories d’évènement: Lherm

Journées Européennes du Patrimoine: "Ayez l'Œil Patrimoine" 2021-09-18 – 2021-09-18 mairie Petit Musée du Fer

Lherm Lot

Lherm Lot Présentation du traitement du minerai de fer, toujours présent dans la région, mais particulièrement exploité après la Guerre de Cent Ans, période économiquement riche grâce aux moulines à fer qui a laissé des traces toujours visibles : détails d’architecture, cloche classée Monument historique, du XVIe siècle. Promenade libre au cours de laquelle il faut repérer, sur un plan du village remis aux participants, des détails d’architecture présentés sur une planche de photos. [Source: Ministère de la Culture] dernière mise à jour : 2021-08-31 par

