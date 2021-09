Avioth Avioth Avioth, Meuse JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Avioth Avioth Catégories d’évènement: Avioth

Avioth Meuse Avioth Vendredi 17 septembre

•20h : Inauguration du son et lumière sur la basilique Samedi 18 et dimanche 19 septembre

•De 9h à 18h : Visite libre de la basilique

•De 10h à 18h : Ouverture des galeries d’artistes (Atelier l’Ocre

Bleue, atelier Tigoran, atelier des Gargouilles, bouquinerie La

Gargouille qui lit)

•14h30 : Visite guidée de la basilique et de lieux inédits

•16h : Chasse au trésor pour les enfants à travers le village

•20h : Son et lumière sur la basilique Samedi 18 septembre

•11h : Visite guidée de la basilique et de lieux inédits Dimanche 19 septembre

•11h : Visite guidée du village avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com +33 7 86 02 72 38 http://www.avioth.fr/ La Lorraine Gaumaise – Michel Laurent dernière mise à jour : 2021-09-10 par

