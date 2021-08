Journées européennes du patrimoine avec l’Office de tourisme Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine avec l’Office de tourisme 2021-09-18 – 2021-09-18 Office de Tourisme 12, place Saint-Pierre

Caen Calvados

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées gratuites proposées par l’Office de tourisme Caen la mer.Napoléon à Caen

Il y a plus de 200 ans, le 25 mai 1811, Napoléon est de passage à Caen. Comme Louis XVI en 1786, il vient en Normandie pour inspecter les travaux du port de Cherbourg. Il ne néglige pas cependant le port de Caen : il ordonne de nouvelles études pour un canal parallèle à l’Orne avec écluses à Ouistreham qu’il visite. En 1813, il attribu, par décret 700 000 francs pour ces travaux. Par ailleurs, il attribue 150 000 francs pour l’édification de l’hôtel de la Préfecture. Napoléon passe en revue la ville et le château…La visite vous mènera à votre tour sur les différents lieux qu’il a visités.Créée et menée par Pierre Bonard guide conférencierSamedi à 10hDurée : 2hDépart devant le n° 33 avenue du Six-Juin25 places maximum

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 31 27 14 14 ou info@caenlamer-tourisme.frRallye à vélo à remonter le temps

Ce jeu de société historique grandeur nature vous permettra de retracer, en équipe, les étapes de l’histoire de Caen grâce à vos sens de l’observation et de l’orientation. Des équipes seront constituées sur la base du nombre de participants ou constituez vous-même votre équipe en vous inscrivant à plusieurs.Samedi à 15hDurée : 2hDépart depuis le châteauVenir avec son vélo25 places maximum (enfants à partir de 10 ans)

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 31 27 14 14 ou info@caenlamer-tourisme.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées gratuites proposées par l’Office de tourisme Caen la mer.

Napoléon à Caen

Il y a plus de 200 ans, le 25 mai 1811, Napoléon est de passage à Caen. Comme…

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées gratuites proposées par l’Office de tourisme Caen la mer.Napoléon à Caen

Il y a plus de 200 ans, le 25 mai 1811, Napoléon est de passage à Caen. Comme Louis XVI en 1786, il vient en Normandie pour inspecter les travaux du port de Cherbourg. Il ne néglige pas cependant le port de Caen : il ordonne de nouvelles études pour un canal parallèle à l’Orne avec écluses à Ouistreham qu’il visite. En 1813, il attribu, par décret 700 000 francs pour ces travaux. Par ailleurs, il attribue 150 000 francs pour l’édification de l’hôtel de la Préfecture. Napoléon passe en revue la ville et le château…La visite vous mènera à votre tour sur les différents lieux qu’il a visités.Créée et menée par Pierre Bonard guide conférencierSamedi à 10hDurée : 2hDépart devant le n° 33 avenue du Six-Juin25 places maximum

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 31 27 14 14 ou info@caenlamer-tourisme.frRallye à vélo à remonter le temps

Ce jeu de société historique grandeur nature vous permettra de retracer, en équipe, les étapes de l’histoire de Caen grâce à vos sens de l’observation et de l’orientation. Des équipes seront constituées sur la base du nombre de participants ou constituez vous-même votre équipe en vous inscrivant à plusieurs.Samedi à 15hDurée : 2hDépart depuis le châteauVenir avec son vélo25 places maximum (enfants à partir de 10 ans)

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 31 27 14 14 ou info@caenlamer-tourisme.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

dernière mise à jour : 2021-08-05 par