**ouverture des inscriptions** **visites d’architecture.s** **parcours urbain** ——————- ### _**découvrir la cité du Grand-Parc**_ en partenariat avec aquitanis Locus Solus Éo, toutes architectures, 2018 GHI, réhabilitation de 530 logements Lacaton & Vassal, Druot, Hutin, architectes / 1961 > 2016 salle des fêtes du Grand-Parc Claude Ferret, Robert Rebout et Serge Bottarelli (1964-1967) réhabilitation Christophe Hutin (2016-2018) **sam. 18 + dim. 19 sept. 14:00 + 16:30** **visites commentées** ———————- ### _**tribunal judiciaire de Bordeaux**_ Richard Rogers Partnership, 1998 label Patrimoine du XXe siècle en Aquitaine **samedi 18 sept. 10:30 + 13:30 + 15:30** ### _**Maison à Bordeaux, Floirac**_ Rem Koolhaas, OMA, architecte, 1998 inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 2002 **sam. 18 + dim. 19 sept. 14:00 + 16:30** inscription obligatoire par mail > [[reservation@arcenreve.eu](mailto:reservation@arcenreve.eu)](mailto:reservation@arcenreve.eu) L’inscription sera effective après réception d’un mail de confirmation de notre part. 3 personnes maximum par réservation visites gratuites dans le cadre des Journées européennes du patrimoine votre pass sanitaire ou un test PCR négatif de moins de 72h vous sera demandé

