JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Avant / après : des photos racontent la ville Saint-Jean-de-Luz, 19 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Avant / après : des photos racontent la ville 2021-09-19 – 2021-09-19

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Deux classes de CM2 ont reproduit d’anciens clichés à l’aide d’une technique photographique plus que centenaire.

Mises en parallèle, ces photos nous donnent la mesure des évolutions qui, depuis le XIXe siècle, ont transformé l’espace urbain. Pour comprendre ces mutations, cette visite sera l’occasion de mettre des mots sur ces photos : ceux de notre guide et ceux des anciens qui ont vécu ces changements et dont on a gardé les témoignages, certains extraits de l’exposition Eleketa.

Sur inscription auprès des offices de tourisme

Nombre de places limité – 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Masque selon l’arrêté en vigueur

