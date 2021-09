Avallon Avallon Avallon, Yonne Journées Européennes du Patrimoine Avallon Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Avallon Yonne Avallon EUR Pour les Journées du Patrimoine, l’équipe du Musée propose :

– Une conférence « Voyageons dans le temps et l’espace : à la découverte des hommes, des femmes et des enfants du dernier âge glaciaire »

– Une démonstration de taille du silex

– Un documentaire évoquant le témoignage de la première archéozoologue française ayant étudié les ossements des animaux issus des fouilles d’Arcy-sur-Cure.

– La rencontre avec les statues exceptionnelles du Montmarte

