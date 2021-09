Journées Européennes du Patrimoine aux Archives municipales Marmande, 18 septembre 2021, Marmande.

Journées Européennes du Patrimoine aux Archives municipales 2021-09-18 – 2021-09-19 Archives municipales 1 Rue du Palais

Marmande Lot-et-Garonne Marmande

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Visite guidée de l’exposition « A toute vapeur ! » sur l’histoire de Marmande de 1800 à 1950.

Présentation d’archives anciennes et visite guidée du magasin d’archives.

+33 5 53 93 47 24

Ville de Marmande

