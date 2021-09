Journées européennes du patrimoine aux archives départementales Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine aux archives départementales 2021-09-18 – 2021-09-19 Archives départementales 61, rue de Lion-sur-Mer

Caen Calvados

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives départementales du Calvados ouvrent leurs portes.Découverte des Archives du Calvados

Présentation par les agents des Archives départementales : les missions, le fonctionnement des archives, les types de fonds, les conditions de conservation, le travail de collecte et de classement ainsi que le circuit des archives depuis leur entrée dans les magasins jusqu’à leur communication en salle de lecture.Atelier ” S’initier à la généalogie ”

Comment retrouver vos ancêtres ? Apprenez les bases pour débuter votre propre arbre généalogique. Atelier conçu et animé par le Cercle de Généalogie du Calvados (CEGECAL).Durée 1hInformations sur les horaires et les conditions d’accès précisées lors de la réservationInscription obligatoire au 02 31 47 18 50

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Emmanuelle Blivet

+33 2 31 47 18 50

