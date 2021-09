La Crèche La Crèche Deux-Sèvres, La Crèche Journées européennes du patrimoine – Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du Pont de Vau La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Journées européennes du patrimoine – Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du Pont de Vau La Crèche, 18 septembre 2021, La Crèche. Journées européennes du patrimoine – Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du Pont de Vau 2021-09-18 – 2021-09-19

La Crèche Deux-Sèvres La Crèche Découverte de l’aumônerie du XVe siècle de la Villedieu du Pont de Vau

Samedi 18 Septembre 2021 de 14h30 à 18h00

Dimanche 19 septembre de 14h30 à 17h30

Venez visiter, librement ou accompagné d’un guide, la maison de campagne d’Aimery, seigneur de Magné, construite vers 1400 et donnée aux hospitaliers en 1435.

La maison devient une étape d’accueil pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle sur la voie secondaire provenant du nord, Cherveux, et se rendant à Celles-sur-Belle, pour rejoindre Aulnay de Saintonge.

Gratuit. Entrée libre. Découverte de l’aumônerie du XVe siècle de la Villedieu du Pont de Vau

Samedi 18 Septembre 2021 de 14h30 à 18h00

Dimanche 19 septembre de 14h30 à 17h30

Venez visiter, librement ou accompagné d’un guide, la maison de campagne d’Aimery, seigneur de Magné, construite vers 1400 et donnée aux hospitaliers en 1435.

La maison devient une étape d’accueil pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle sur la voie secondaire provenant du nord, Cherveux, et se rendant à Celles-sur-Belle, pour rejoindre Aulnay de Saintonge.

Gratuit. Entrée libre. Découverte de l’aumônerie du XVe siècle de la Villedieu du Pont de Vau

Samedi 18 Septembre 2021 de 14h30 à 18h00

Dimanche 19 septembre de 14h30 à 17h30

Venez visiter, librement ou accompagné d’un guide, la maison de campagne d’Aimery, seigneur de Magné, construite vers 1400 et donnée aux hospitaliers en 1435.

La maison devient une étape d’accueil pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle sur la voie secondaire provenant du nord, Cherveux, et se rendant à Celles-sur-Belle, pour rejoindre Aulnay de Saintonge.

Gratuit. Entrée libre. ADANE dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu La Crèche Adresse Ville La Crèche lieuville 46.36163#-0.30471