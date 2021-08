Journées Européennes du Patrimoine Aubagne, 18 septembre 2021, Aubagne.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

Visites :



La chapelle des Pénitents noirs autrement

Centre d’Art des Pénitents noirs – Samedi à 10h et 11h

Découvrir la chapelle qui abrite le Centre d’Art contemporain.

Traversez les siècles entre culte et histoire, l’architecture de ce bâtiment vous sera révélée autrement. Une expérience à ne pas manquer !

Sur inscription en ligne ou au 04.42.18.17.26.



Visite du Petit monde de Marcel Pagnol

Samedi 10h-12h30 / 14h-18h

L’équipe du Petit Monde de Marcel Pagnol vous propose une visite gratuite et libre de l’espace muséal… mais aussi une présentation des anciens ateliers de Thérèse Neveu.



Un village d’argile

Village des santons – Samedi et dimanche 10h-13h / 14h-18h

Des visites commentées vous seront proposées à 10h et 16h pour découvrir ces petits villages provençaux mis en scène par l’association des Céramistes et Santonniers du Pays d’Aubagne.



Visite gratuite de la maison natale de Marcel Pagnol

16 cours Barthélemy – Samedi et dimanche 9h à 12h30 / 14h à 18h

Ce lieu de 130 m2 rend hommage à notre académicien. Deux espaces complémentaires sont aménagés : une reconstitution fidèle de l’appartement où est né l’écrivain ainsi qu’une salle d’exposition

Le musée intègre aussi une salle de projection où vous sera présenté un film documentaire d’une durée d’un quart d’heure sur la vie et l’œuvre de Marcel Pagnol.



Sonnez les cloches de Saint-Sauveur !

Cour de Clastre – Dimanche 14h à 19h

Visite désormais traditionnelle du clocher de l’église Saint-Sauveur.

Départ toutes les demi-heures, 10 personnes maximum par groupe, enfants de plus de 6 ans.

Sur inscription en ligne ou au 04.42.18.18.87



Expositions :



Exposition souvenirs des Dansaïre

Chapelle des Pénitents Gris – Samedi et dimanche 10h à 18h

Lei Dansaire de Garlaban mettent en scène divers tableaux de la vie quotidienne de la fin du XIXe et début du XXe siècle. Avant-propos du 90e anniversaire de l’association avec une présentation d’une partie de leurs souvenirs.



Visite guidée du musée et de l’exposition “INVICTUS.

Musée de la Légion étrangère – samedi et dimanche 11h, 14h et 16h.

Visites commentées du musée et de l’exposition temporaire pour découvrir l’histoire de la Légion étrangère et les continuités entre la Légion étrangère et les légions romaines antiques.



Mais aussi de nombreuses animations à découvrir sur le site de la ville

Pour la 38e édition et comme chaque année, le service Archives-Patrimoine de la Ville d’Aubagne met tout en œuvre pour honorer ces journées et mettre en lumière notre héritage commun.

https://www.aubagne.fr/jep

Visites :



La chapelle des Pénitents noirs autrement

Centre d’Art des Pénitents noirs – Samedi à 10h et 11h

Découvrir la chapelle qui abrite le Centre d’Art contemporain.

Traversez les siècles entre culte et histoire, l’architecture de ce bâtiment vous sera révélée autrement. Une expérience à ne pas manquer !

Sur inscription en ligne ou au 04.42.18.17.26.



Visite du Petit monde de Marcel Pagnol

Samedi 10h-12h30 / 14h-18h

L’équipe du Petit Monde de Marcel Pagnol vous propose une visite gratuite et libre de l’espace muséal… mais aussi une présentation des anciens ateliers de Thérèse Neveu.



Un village d’argile

Village des santons – Samedi et dimanche 10h-13h / 14h-18h

Des visites commentées vous seront proposées à 10h et 16h pour découvrir ces petits villages provençaux mis en scène par l’association des Céramistes et Santonniers du Pays d’Aubagne.



Visite gratuite de la maison natale de Marcel Pagnol

16 cours Barthélemy – Samedi et dimanche 9h à 12h30 / 14h à 18h

Ce lieu de 130 m2 rend hommage à notre académicien. Deux espaces complémentaires sont aménagés : une reconstitution fidèle de l’appartement où est né l’écrivain ainsi qu’une salle d’exposition

Le musée intègre aussi une salle de projection où vous sera présenté un film documentaire d’une durée d’un quart d’heure sur la vie et l’œuvre de Marcel Pagnol.



Sonnez les cloches de Saint-Sauveur !

Cour de Clastre – Dimanche 14h à 19h

Visite désormais traditionnelle du clocher de l’église Saint-Sauveur.

Départ toutes les demi-heures, 10 personnes maximum par groupe, enfants de plus de 6 ans.

Sur inscription en ligne ou au 04.42.18.18.87



Expositions :



Exposition souvenirs des Dansaïre

Chapelle des Pénitents Gris – Samedi et dimanche 10h à 18h

Lei Dansaire de Garlaban mettent en scène divers tableaux de la vie quotidienne de la fin du XIXe et début du XXe siècle. Avant-propos du 90e anniversaire de l’association avec une présentation d’une partie de leurs souvenirs.



Visite guidée du musée et de l’exposition “INVICTUS.

Musée de la Légion étrangère – samedi et dimanche 11h, 14h et 16h.

Visites commentées du musée et de l’exposition temporaire pour découvrir l’histoire de la Légion étrangère et les continuités entre la Légion étrangère et les légions romaines antiques.



Mais aussi de nombreuses animations à découvrir sur le site de la ville

dernière mise à jour : 2021-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile