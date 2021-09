Caen Caen Caen, Calvados Journées européennes du patrimoine au temple protestant Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Journées européennes du patrimoine au temple protestant Caen, 18 septembre 2021, Caen. Journées européennes du patrimoine au temple protestant 2021-09-18 – 2021-09-18 19 rue Mélingue 19 Rue Melingue

Caen Calvados À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le temple protestant ouvre ses portes.

Visite libre du temple et de l’exposition retraçant l’histoire de l’église réformée à Caen.Samedi : 14h-17hDimanche : 14h-18h (10h15-12h culte dominical avec présentation des caractéristiques principales du culte)

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – Francois Decaëns À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le temple protestant ouvre ses portes. Visite libre du temple et de l’exposition retraçant l’histoire de l’église réformée à Caen. Samedi : 14h-17h

Dimanche : 14h-18h… +33 2 31 82 23 93 À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le temple protestant ouvre ses portes.

Visite libre du temple et de l’exposition retraçant l’histoire de l’église réformée à Caen.Samedi : 14h-17hDimanche : 14h-18h (10h15-12h culte dominical avec présentation des caractéristiques principales du culte)

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – Francois Decaëns dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse 19 rue Mélingue 19 Rue Melingue Ville Caen lieuville 49.17919#-0.36163