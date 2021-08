JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU PÔLE BIJOU GALERIE Baccarat, 18 septembre 2021, Baccarat.

Le Pôle Bijou Galerie vous propose de découvrir 2 expositions dans le cadre de ces Journées du Patrimoine :

* La préfiguration du futur Musée du flacon de parfum, intitulée « Le flacon en majesté, esprit d’une collection », représente la passion d’un homme : Mr George STAM. Rien n’aurait été possible sans sa découverte, en 1980, d’un drôle de flacon en cristal de Baccarat présenté chez un antiquaire à Genève… Comme électrisé par l’éclat et la beauté du cristal, il fait, dès le lendemain, le choix de retourner à Genève et de prendre possession de cette magnifique pièce. C’est alors que débute une grande et passionnante aventure !

* L’exposition « Contenant-Contenu » entre en résonance avec l’exposition actuellement accueillie dans une partie de la Galerie du Pôle Bijou, « Le flacon en majesté, esprit d’une collection », point de départ d’un projet plus ambitieux encore : rendre un jour intégralement visible à Baccarat, la vertigineuse et étourdissante collection de George Stam dans un espace muséal, entièrement consacré au parfum, à ses flacons et à ses infinies déclinaisons.

Accès libre.

