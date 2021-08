Journées européennes du patrimoine au Petit-Paris en Drôme provençale Chapelle du “Petit-Paris”, 18 septembre 2021, Saint-Nazaire-le-Désert.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle du “Petit-Paris”

Journées européennes du patrimoine 2021 au “Petit-Paris ” Samedi 18 et dimanche 29 septembre 2021 de 10 h à 17 h Présentation : Le lien vers cette courte vidéo vous donnera envie de découvrir ce patrimoine au cours d’une randonnée facile en Drôme provençale : [[https://youtu.be/k8P0nCFKeVU](https://youtu.be/k8P0nCFKeVU)](https://youtu.be/k8P0nCFKeVU) La commune de « Petit-Paris » a été créée en 1792, mais a disparue en 1966 victime de l’exode rurale. La chapelle St-Thomas et son ancien cimetière en sont les derniers vestiges. Ce patrimoine du bout du monde était à l’abandon depuis les années 1990, voué à l’oubli et à la destruction. L’association Philomene, créée en 2015 du nom de la cloche de la chapelle, a entrepris et réussi le sauvetage de ce patrimoine, avec le soutien et la générosité d’enfants du pays « exilés à la ville », du département de la Drôme, d’entreprises locales mécènes et de plusieurs fondations. Accueil : l’association Philomene vous accueillera avec un café et une présentation historique de ce patrimoine. La visite du site est libre, il est possible de manger sur place (pique-nique).

Entrée libre et gratuite. Nous contacter par mail pour toute information.

Découvrez la chapelle du Petit-Paris et sa superbe vue jusqu’au Vercors. Une superbe balade facile à faire en famille en Drôme provençale au-dessus de St-Nazaire-le-Désert.

Chapelle du "Petit-Paris" Chemin de chaffoix 26340 St Nazaire le Désert, Drôme



