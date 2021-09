Journées Européennes du Patrimoine au Parc Jean-Jacques Rousseau Parc Jean-Jacques Rousseau 1 rue René de Girardin 60950 Ermenonville, 19 septembre 2021, Ermenonville.

Programme de la journée du 19 septembre 2021 au Parc Jean-Jacques Rousseau 11h et 14 h Visites guidées – Découverte du patrimoine naturel et culturel du Parc Jean-Jacques Rousseau. Visite en partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise (CAUE) et le Centre Permanente d’Initiative pour l’Environnement des Pays de l’Oise (CPIE). Durée : 1h30 / Sur Réservation : [contact.environnement@oise.fr](mailto:contact.environnement@oise.fr) 11h-18h Atelier nature – Atelier animé par le CPIE, découverte de la biodiversité de l’Oise. Information (exemple documentation à disposition,…), observation (exemple prêt de jumelles,…), fabrication (exemple hôtel à insecte,…),… 11h-18h Exposition “Une région des paysages” Une exposition sur les paysages des Hauts de France proposée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise (CAUE)

Entrée libre (soumise à la réglementation sanitaire en vigueur), visites sur réservation

