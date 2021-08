Journées européennes du Patrimoine au Parc du Manoir de Kernault Manoir de Kernault, 18 septembre 2021, Mellac.

Journées européennes du Patrimoine au Parc du Manoir de Kernault

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de Kernault

**Nouvelle saison, nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine.** Animations, activités, visites et parfois même ouverture exceptionnelle d’espaces habituellement fermés au public, vous êtes près de 10 000 à venir découvrir ou redécouvrir nos monuments à l’occasion de ce week-end dédié qui donne à voir et à comprendre ces petites histoires qui font la grande et parfois longue Histoire de nos sites. C’est aussi un moment privilégié pour profiter gratuitement des expositions de l’année. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de patrimoine, d’histoire, de sorties culturelles… Dès l’automne 2020, le Conseil départemental du Finistère entreprend des travaux de restauration du **Manoir de Kernault**. Ils se dérouleront en deux phases, d’abord le grenier à pans de bois, un bâtiment classé du 17ème siècle, ensuite le logis seigneurial, aussi classé monument historique. Ces travaux permettront de conserver les bâtiments et de créer une salle d’exposition, un nouvel accueil/ boutique / café et des bureaux. Compte tenu de l’importance de ces travaux, le Manoir ne présentera pas de programmation culturelle (expos et événements) en 2021. Néanmoins, _le domaine reste ouvert à la balade_ pendant toute la durée des travaux ! _Ouvert gratuitement pendant les deux jours, les animations proposées à cette occasion au parc du Manoir de Kernault sont, elles aussi, gratuites._ Nous vous attendons pour ces journées qui célèbrent l’importance du patrimoine et sont un moment fort pour partager avec vous !

Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de patrimoine, d’histoire, de sorties culturelles…

Manoir de Kernault Manoir de Kernault, 29300, Mellac Mellac Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00