Journées européennes du patrimoine au parc Claude-Decaen Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine au parc Claude-Decaen 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Parc Claude-Decaen Avenue Georges Guynemer

Caen Calvados Caen

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une animation gratuite et originale au parc Claude-Decaen.Le Fondeur Blaster : Manège d’œuvres d’art

Réhabilitation d’un manège de collection des années 1900 comme œuvre collective et espace d’exposition itiinérant et praticable, par le collectif des Fondeurs de Roue.

Depuis 2012, des plasticiens de tout horizon ont œuvré ensemble à la réhabilitation d’un manège de collection des années 1900 en espace d’exposition itinérant et praticable pour l’art contemporain. A la fois espace d’exposition modulable et lieu de visibilité et d’expérimentation pour la jeune scène artistique contemporaine, le manège n’en reste pas moins forain. Le tactile, le sonore, le visuel sont une forme de médiation immédiate qui fait du Fondeur Blaster un objet d’art à comprendre dans la complète autonomie de celui qui le pratique.Samedi et dimanche 10h-12h / 14h-18h

Accès conditionné aux mesures sanitaires en vigueur

© collectif des Fondeurs de Roue

