« Les couleurs de la justice : le rouge, le noir, mais pas que… », tel est le thème retenu pour célébrer les journées européennes du patrimoine 2021 au palais de justice d’Amiens. A cette occasion, le palais de justice d’Amiens ouvrira ses portes les 18 et 19 septembre 2021 entre 9h45 et 18h afin d’accueillir un public désireux de découvrir l’institution judiciaire. Les visiteurs pourront parcourir ce site emblématique de la ville d’Amiens accompagnés par des magistrats et des guides conférenciers. Ils parcourront tour à tour : la salle des pas perdus, la salle d’Assises, la Grand’Chambre et la bibliothèque. La visite s’achevant par plusieurs expositions ainsi qu’une vite extérieure du palais. Les professionnels de la justice, présents tout au long de ces journées, auront à coeur de faire découvrir leur métier et les réalités de leur quotidien. Réservation en ligne jusqu’au vendredi 17.09 (inclus) et réservation sur place le samedi et dimanche (dans la limite des places disponibles) : bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90.

