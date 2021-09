Journées Européennes du Patrimoine au Museon Arlaten Arles, 18 septembre 2021, Arles.

Journées Européennes du Patrimoine au Museon Arlaten 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Arles Bouches-du-Rhône

Pour ces deux journées, venez découvrir le Museon Arlaten et laissez-vous

accompagner :

– les médiateurs culturels vous attendent le long du parcours pour répondre

à vos questions.

– 8 visites flash gratuites, à 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45.

Une visite parcourant tout le musée en 45 minutes chrono. Elle vous offrira

une vision générale et rapide, qui vous laissera ensuite le soin d’explorer par

vous-même les 5 Temps du musée.

Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles

Ouverture et visites du musée dans le cadre des JEP 2021.

