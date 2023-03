Journées Européennes du Patrimoine au musée Pierre Merlier Moulin du Saulce Escolives-Sainte-Camille Catégories d’Évènement: Escolives-Sainte-Camille

Yonne

Journées Européennes du Patrimoine au musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 16 septembre 2023, Escolives-Sainte-Camille.

2023-09-16 – 2023-09-17

Moulin du Saulce Chemin du Saulce

Escolives-Sainte-Camille

Yonne Venez découvrir les sculptures sur bois et peintures de Pierre Merlier au musée qui lui est dédié à Escolives-Sainte-Camille. Ses personnages, bois polychrome, sont singuliers, hors normes. Il travaille également l’argile et produit quelques bronzes. Il abandonne peu à peu pour se consacrer à la peinture en rapport avec son oeuvre sculptée. musee.merlier@gmail.com Moulin du Saulce Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille

