Journées Européennes du Patrimoine au musée Noyant-Villages, 18 septembre 2022, Noyant-Villages

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Christian Heslon, maitre de conférence en psychologie des âges de la vie, nous propose une visite conférence autour des œuvres significatives de Jules Desbois et celles de l'artiste contemporain Fabien Mérelle. Entrée libre à la visite-conférence – visite du musée gratuite samedi 17 et dimanche 18 septembre

