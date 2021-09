Journées Européennes du Patrimoine au Musée Municipal Albert Marzelles Marmande, 18 septembre 2021, Marmande.

Journées Européennes du Patrimoine au Musée Municipal Albert Marzelles 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue Abel Boyé Musée Marzelles

Marmande Lot-et-Garonne

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 12h et de 15h à 18h :

« Portraits de femmes » en partenariat avec le FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA.

Exposition sur les portraits photographiques et la représentation féminine, en miroir de la collection de portraits du musée.

Exposition permanente : « Abel Boyé, un artiste marmandais »

-15h30 : Visite commentée des expositions.

Dimanche 19 septembre à partir de 15h :

Atelier Public familles, « Collection de …».

Dessiner les éléments du visage en vous inspirant des portraits de femmes, puis constituer une collection pour créer un portrait original.

+33 5 53 64 42 04

