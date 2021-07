Journées européennes du patrimoine au musée Juliobona Lillebonne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lillebonne.

Journées européennes du patrimoine au musée Juliobona 2021-09-18 13:30:00 – 2021-09-19 18:00:00

Lillebonne Seine-Maritime

Découvrez le musée et le théâtre antique en participant à une visite couplée des deux sites : 11h – 14h30 – 16h30.

Le musée Juliobona met à l’honneur l’architecture et plus particulièrement la décoration antique. Pour l’occasion, les médiateurs du musée proposent à vos enfants de se transformer en architecte d’intérieur gallo-romain, le temps d’un atelier. Le relooking des villas antiques n’aura plus de secrets pour eux. Cette activité sera proposée en continu aux enfants de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Découvrez le musée et le théâtre antique en participant à une visite couplée des deux sites : 11h – 14h30 – 16h30.

Le musée Juliobona met à l’honneur l’architecture et plus particulièrement la décoration antique. Pour l’occasion, les médiateurs…

musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13

Découvrez le musée et le théâtre antique en participant à une visite couplée des deux sites : 11h – 14h30 – 16h30.

Le musée Juliobona met à l’honneur l’architecture et plus particulièrement la décoration antique. Pour l’occasion, les médiateurs du musée proposent à vos enfants de se transformer en architecte d’intérieur gallo-romain, le temps d’un atelier. Le relooking des villas antiques n’aura plus de secrets pour eux. Cette activité sera proposée en continu aux enfants de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

dernière mise à jour : 2021-07-18 par