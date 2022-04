Journées Européennes du Patrimoine au musée Henri Barré Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Les Journées européennes du patrimoine sont l'occasion de découvrir en accès libre les collections du musée Henri Barré puis les monuments auxquels ils sont attachés : les carreaux de Marie de la Tour d'Auvergne qui ornaient une salle du château ou un des rares vestiges de décoration provenant de l'abbaye de Saint-Jean-de-Thouars… En suivant le programme des Journées européennes du patrimoine qui sortira pendant l'été 2022, vous pourrez organiser votre parcours, du musée aux monuments exceptionnellement ouverts à la visite !

Profitez-en pour découvrir l'exposition temporaire Le musée de rouge et de noir.

Profitez-en pour découvrir l’exposition temporaire Le musée de rouge et de noir. Le musée Henri Barré fête les journées du Patrimoine en laissant en accès libre ces collections et en proposant des visites de l’exposition temporaire “le musée de rouge et de noir” Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir en accès libre les collections du musée Henri Barré puis les monuments auxquels ils sont attachés : les carreaux de Marie de la Tour d’Auvergne qui ornaient une salle du château ou un des rares vestiges de décoration provenant de l’abbaye de Saint-Jean-de-Thouars… En suivant le programme des Journées européennes du patrimoine qui sortira pendant l’été 2022, vous pourrez organiser votre parcours, du musée aux monuments exceptionnellement ouverts à la visite !

