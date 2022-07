JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DU TEXTILE Val-et-Châtillon Val-et-Châtillon Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Val-et-Châtillon Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Mémoires du textile assurera des visites de 14h à 17h le dimanche 18 septembre 2022. +33 3 83 42 59 13 https://val-et-chatillon.com/commune/musee © Musée du textile

