Journées européennes du Patrimoine au Musée du chemin de fer Plonévez-Porzay, 18 septembre 2021, Plonévez-Porzay.

Journées européennes du Patrimoine au Musée du chemin de fer 2021-09-18 – 2021-09-18

Plonévez-Porzay Finistère Plonévez-Porzay

L’épopée du chemin de fer vous intéresse ou vous êtes simplement curieux ? Jacques, le maître des lieux, vous fera partager sa passion et ses connaissances : la vapeur, les outils et les costumes. Vous y découvrirez aussi un bureau de gare d’époque, un circuit de train animé et une centaine de lampes et lanternes.

L’épopée du chemin de fer vous intéresse ou vous êtes simplement curieux ? Jacques, le maître des lieux, vous fera partager sa passion et ses connaissances : la vapeur, les outils et les costumes. Vous y découvrirez aussi un bureau de gare d’époque, un circuit de train animé et une centaine de lampes et lanternes.

Visite sur RDV uniquement (5 pers. max)

L’épopée du chemin de fer vous intéresse ou vous êtes simplement curieux ? Jacques, le maître des lieux, vous fera partager sa passion et ses connaissances : la vapeur, les outils et les costumes. Vous y découvrirez aussi un bureau de gare d’époque, un circuit de train animé et une centaine de lampes et lanternes.

L’épopée du chemin de fer vous intéresse ou vous êtes simplement curieux ? Jacques, le maître des lieux, vous fera partager sa passion et ses connaissances : la vapeur, les outils et les costumes. Vous y découvrirez aussi un bureau de gare d’époque, un circuit de train animé et une centaine de lampes et lanternes.

Visite sur RDV uniquement (5 pers. max)

dernière mise à jour : 2021-09-09 par