Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Techniques Beautiran, 18 septembre 2021, Beautiran.

Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Techniques 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée des Techniques 5, rue de Balambits

Beautiran Gironde

Cette année 2021, outre les expositions permanentes le visiteur pourra apprécier les expositions temporaires de jouets anciens, de trains en Lego et la passionnante histoire des Telecom grâce à des maquettes et des mises en scène particulièrement réalistes dotées d’un important matériel mis à disposition par le Conservatoire des Télécommunications.

Les visiteurs pourront également rencontrer un maître verrier en démonstration, une restauratrice d’éventails, deux créatrices de tricots, une tisserande, un présentateur d’objets de bien-être, une créatrice de Kusamonos et un jardinier paysagiste auprès duquel il sera possible d’acquérir des végétaux et demander des conseils.

Tableaux d’artiste peintre, sculptures en bronze, photographies d’Art, images pieuses, cartonnages seront exposés dans la galerie des Arts qui abrite la boutique du Musée.

Vente de crêpes et boissons

Cette année 2021, outre les expositions permanentes le visiteur pourra apprécier les expositions temporaires de jouets anciens, de trains en Lego et la passionnante histoire des Telecom grâce à des maquettes et des mises en scène particulièrement réalistes dotées d’un important matériel mis à disposition par le Conservatoire des Télécommunications.

Les visiteurs pourront également rencontrer un maître verrier en démonstration, une restauratrice d’éventails, deux créatrices de tricots, une tisserande, un présentateur d’objets de bien-être, une créatrice de Kusamonos et un jardinier paysagiste auprès duquel il sera possible d’acquérir des végétaux et demander des conseils.

Tableaux d’artiste peintre, sculptures en bronze, photographies d’Art, images pieuses, cartonnages seront exposés dans la galerie des Arts qui abrite la boutique du Musée.

Vente de crêpes et boissons

+33 5 57 97 75 11

Cette année 2021, outre les expositions permanentes le visiteur pourra apprécier les expositions temporaires de jouets anciens, de trains en Lego et la passionnante histoire des Telecom grâce à des maquettes et des mises en scène particulièrement réalistes dotées d’un important matériel mis à disposition par le Conservatoire des Télécommunications.

Les visiteurs pourront également rencontrer un maître verrier en démonstration, une restauratrice d’éventails, deux créatrices de tricots, une tisserande, un présentateur d’objets de bien-être, une créatrice de Kusamonos et un jardinier paysagiste auprès duquel il sera possible d’acquérir des végétaux et demander des conseils.

Tableaux d’artiste peintre, sculptures en bronze, photographies d’Art, images pieuses, cartonnages seront exposés dans la galerie des Arts qui abrite la boutique du Musée.

Vente de crêpes et boissons

Musée des techniques / Villa Maglya

dernière mise à jour : 2021-09-09 par