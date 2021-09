Chauvirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil, Haute-Saône Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Outils d’Hier / Saboterie et jouets en bois / Rucher du Père Gaillot Chauvirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil Catégories d’évènement: Chauvirey-le-Vieil

Chauvirey-le-Vieil Haute-Saône Chauvirey-le-Vieil EUR Samedi 18 septembre de 14h à 17h et dimanche 19 septembre de 10h30 à 17h.

– Démonstration en continu de la saboterie

– Vue sur la fabrique de jouet en bois

– Visite du Musée des Outils d’Hier avec sa collection de 3000 outils

– Rucher du Père Gaillot : exposition du matériel d’apiculture, vue sur les abeilles à travers leur ruche vitrée.

Entrée gratuite

Information : 03 84 68 50 97

