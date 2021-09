Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES MÉTIERS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES MÉTIERS 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée des Métiers 7 Place Abbé Joseph Moreau
Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

EUR 5

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée est heureux d'accueillir les Compagnons du Devoir de la Maison d'Angers de Copernic. Les jeunes compagnons viendront faire des démonstrations de savoir-faire des métiers de l'artisanat. Le musée sera ouvert à la visite le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30, l'occasion de découvrir ou redécouvrir, ce magnifique lieu dédié à l'artisanat.

Visite du musée et démonstrations des Compagnons du Devoir de la maison d'Angers Copernic.

contact@musee-metiers.fr +33 2 41 78 24 08 https://www.musee-metiers.fr/

Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Musée des Métiers 7 Place Abbé Joseph Moreau Ville Mauges-sur-Loire