Bulat-Pestivien Côtes d’Armor Bulat-Pestivien Visite commentée et animation “Les rapports entre seigneurs fonciers et paysans sous l’Ancien Régime” (Gratuit). Visite commentée du site manorial (XVe, XVIe XVIIe) Visite de l’exposition temporaire : Guillaume le Conquérant (groupée avec visite du musée-5€). +33 2 96 21 87 81 https://www.manoirdebodilio.fr/ Visite commentée et animation “Les rapports entre seigneurs fonciers et paysans sous l’Ancien Régime” (Gratuit). Visite commentée du site manorial (XVe, XVIe XVIIe) Visite de l’exposition temporaire : Guillaume le Conquérant (groupée avec visite du musée-5€). dernière mise à jour : 2021-09-10 par

