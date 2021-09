Menton Menton Alpes-Maritimes, Menton Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Préhistoire régionale Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Préhistoire régionale Menton, 18 septembre 2021, Menton. Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Préhistoire régionale 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue Lorédan Larchey Musée de Préhistoire Régionale

Menton Alpes-Maritimes Menton Visites commentées de l’exposition temporaire “Le règne animal et nous” et des expositions consacrées à l’Antiquité et l’archéologie sous-marine. info@menton-riviera-merveilles.fr https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Menton Adresse Rue Lorédan Larchey Musée de Préhistoire Régionale Ville Menton lieuville 43.77698#7.50332