Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Journées européennes du patrimoine au musée de Parthenay Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Journées européennes du patrimoine au musée de Parthenay Parthenay, 18 septembre 2021, Parthenay. Journées européennes du patrimoine au musée de Parthenay 2021-09-18 – 2021-09-19 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PARTHENAY 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay SAMEDI – 10h-12h / 14h30-22h : Animations médiévales costumées. Différentes pratiques médiévales du XIIIe siècle vous seront présentées par l’association Qui Que le Veuille. Un jeu permettra la découverte des stands et de l’exposition au musée « Les Seigneurs de Parthenay au Moyen Âge ». DIMANCHE – 10h-12h / 14h30-18h : Démonstration de frappe de monnaie l’après-midi par l’association Collectif du quartier Saint-Jacques. En lien avec l’exposition sur les Seigneurs de Parthenay au Moyen Âge, venez découvrir la technique de frappe de monnaie de l’époque. TOUT LE WEEK-END : Visite libre des collections permanentes et de l’exposition “Les seigneurs de Parthenay au Moyen Âge”. Gratuit

Lieu Parthenay Adresse MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE PARTHENAY 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Ville Parthenay