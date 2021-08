Journées européennes du patrimoine au musée de Normandie Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine au musée de Normandie 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée de Normandie Chateau de Caen

Caen Calvados Caen

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par le musée de Normandie.Visites libres du muséeSamedi / Dimanche : de 11h à 18hDurée : libre

+ Livrets-jeux gratuits et livrets FALCVisites musicales

Plongez dans l’univers de la musique traditionnelle normande et venez découvrir la vielle à roue, avec l’association La Loure.Samedi : 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30Visites commentées – Destination Normandie

Partez à la découverte de la Normandie et de son patrimoine. Une visite essentielle pour une première découverte du musée de Normandie ou un retour aux fondamentaux.Dimanche : 11h30, 14h et 16hDurée : 1hRéservation conseillée sur mdn-reservation@caen.fr

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

https://musee-de-normandie.caen.fr/agenda?type=1453

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

