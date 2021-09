Cadenet Cadenet Cadenet, Vaucluse Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Vannerie Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

Vaucluse

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Vannerie Cadenet, 18 septembre 2021, Cadenet. Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Vannerie 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Musée de la Vannerie Avenue Philippe de Girard

Cadenet Vaucluse Entrée libre et animations gratuites tout le week-end au Musée de la Vannerie.

Samedi (14h30-18h) : démonstrations et exposition de vannerie par Gabriel Thiney

Dimanche (14h30-18h) : démonstrations et exposition de vannerie par Christine Thépenier musee-vannerie@vaucluse.fr +33 4 90 68 06 85 dernière mise à jour : 2021-08-31 par

