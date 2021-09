Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Nacre Méru, 18 septembre 2021, Méru.

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Nacre 2021-09-18 – 2021-09-19

Méru Oise Méru

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez le musée gratuitement les samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h30.

Ici, les machines d’époque, les poulies et courroies de cuir côtoient de précieux objets réalisés à partir de matières naturelles telles que la nacre, l’ébène, l’ivoire ou l’écaille. Découvrez les étapes de fabrication d’un bouton de nacre et d’un jeu de domino en os et ébène.

Prolongez votre visite avec notre exposition “Coquillages, de la science au kitsch”. Ramassés sur les plages ou consommés, décoratifs ou mystérieux, les coquillages intriguent. De curiosité naturelle à source d’inspiration artistique, cet animal étrange vous révèle tous ses secrets !

Le samedi après-midi, participez à l’atelier “Cabinet de curiosités” animé par l’association Ludokiosque (gratuit, sans réservation).

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

contact@musee-nacre.fr +33 3 44 22 61 74 https://musee-nacre.fr/

Ministère de la Culture

