Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Mine Rue de la Fossé Frandemiche Le Molay-Littry, samedi 21 septembre 2024.

Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Mine Rue de la Fossé Frandemiche Le Molay-Littry Calvados

Pour les journées du patrimoine, le Musée de la Mine est ouvert le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023 de 14h à 18h.

Le dimanche après-midi, le conservateur du musée sera présent pour assurer des visites commentées du lieu.

Le musée de la Mine évoque l’histoire de la mine de charbon de Littry et l’évolution des techniques minières. Dans une scénographie toute nouvelle réalisée en 2021, sont présentés outils de mineur et machines, dont la machine à vapeur des frères Périer (1800), et la maquette animée de la fosse n°5 de Bruay-en-Artois.

Le musée présente également les vestiges archéologique de la fosse minière de Frandemiche (1759-1864) et une galerie de mine reconstituée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:00:00

fin : 2024-09-21 18:00:00

Rue de la Fossé Frandemiche Musée de la Mine

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie musee.mine@ville-molay-littry.fr

