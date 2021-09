Le Molay-Littry Le Molay-Littry Calvados, Le Molay-Littry Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Meunerie Le Molay-Littry Le Molay-Littry Catégories d’évènement: Calvados

Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Meunerie Le Molay-Littry, 18 septembre 2021, Le Molay-Littry. Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Meunerie 2021-09-18 – 2021-09-19 Moulin de Marcy Marcy

Le Molay-Littry Calvados Pour les journées du patrimoine, le Musée de la Meunerie est ouvert le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Des visites commentées du site auront lieu à plusieurs moments de la journée. Dans le cadre boisé du hameau de Marcy, le Musée de la Meunerie présente les activités d’une ferme-moulin à eau du XIXe siècle au dispositif mécanique encore en place. Exposition permanente d’objets domestiques et d’outils de la de la ferme et de la vie d’autrefois. Le dimanche après-midi, une vente de crêpes se fera au profit de l’association des musées. Pour les journées du patrimoine, le Musée de la Meunerie est ouvert le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

musee.meunerie@wanadoo.fr +33 2 31 21 42 13

