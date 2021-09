Die Musée de die et du diois Die, Drôme Journées européennes du patrimoine au musée de die et du diois Musée de die et du diois Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Journées européennes du patrimoine au musée de die et du diois Musée de die et du diois, 18 septembre 2021, Die. Journées européennes du patrimoine au musée de die et du diois

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de die et du diois

Visite libre.

Entrée libre.

Découverte de ce patrimoine à travers des trésors amassés et conservés au fil des années. Musée de die et du diois 11 rue Camille buffardel Die Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Musée de die et du diois Adresse 11 rue Camille buffardel Ville Die lieuville Musée de die et du diois Die