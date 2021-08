Journées européennes du patrimoine au Musée d’arts de Nantes Musée d’arts de Nantes, 18 septembre 2021, Nantes.

2021-09-18

Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : oui Entrée et visite gratuites. Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Pour les Journées du patrimoine 2021, le Musée d’arts de Nantes vous invite à explorer ses collections permanentes et accrochages temporaires à travers des visites de 30 minutes pour découvrir une salle, un ensemble d’œuvres ou un artiste. Le samedi et le dimanche à 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h. 30 minutes pour découvrir… …l’exposition Les lignes de l’eau – Zhu Hong, en présence de l’artiste !Samedi 18 septembre à 16h ; dimanche 19 septembre à 11h30…l’accrochage temporaire L’Âme de la forêtSamedi 18 septembre à 11h30, 15h et 16h ; dimanche 19 septembre à 14h et 15h…les femmes artistes dans les collections du muséeSamedi 18 septembre à 11h30, 14h, 15h et 17h…Georges de La Tour et les caravagesquesDimanche 19 septembre à 15h, 16h et 17h…Kandinsky et l’abstractionDimanche 19 septembre à 11h30, 16h et 17h Et le musée est gratuit tout le week-end. Profitez-en !

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau Malakoff – Saint-Donatien Nantes