Saint-Priest-en-Jarez Saint-Priest-en-Jarez Loire, Saint-Priest-en-Jarez Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’art moderne et contemporain Saint-Priest-en-Jarez Saint-Priest-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Saint-Priest-en-Jarez

Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’art moderne et contemporain Saint-Priest-en-Jarez, 18 septembre 2021, Saint-Priest-en-Jarez. Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’art moderne et contemporain 2021-09-18 – 2021-09-19 rue Fernand Leger Musée d’art moderne et contemporain

Saint-Priest-en-Jarez Loire Saint-Priest-en-Jarez Venez voir ou revoir nos expositions, en famille ou entre amis ! Découvrez la toute nouvelle exposition de Lionel Sabatté, “Éclosion” et “I am the single work artist” d’Hassan Sharif. mamc@saint-etienne-metropole.fr +33 4 77 79 52 52 https://mamc.saint-etienne.fr/fr/jep2021 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Priest-en-Jarez Autres Lieu Saint-Priest-en-Jarez Adresse rue Fernand Leger Musée d'art moderne et contemporain Ville Saint-Priest-en-Jarez lieuville 45.47053#4.37269