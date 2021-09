Journées européennes du Patrimoine au musée d’Argentomagus Saint-Marcel, 18 septembre 2021, Saint-Marcel.

Journées européennes du Patrimoine au musée d’Argentomagus 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Marcel Indre Saint-MarcelLes Mersans Indre

Les 18 et 19 septembre 2021, venez participer à la “38e édition des Journées européennes du patrimoine” sur le thème : « Patrimoine pour tous » au musée d’Argentomagus.

Samedi à 15h00 : visite commentée du site archéologique ;

A 16h30 : visite commentée de l’exposition « Les assis en tailleur en Gaule romaine » ; Un guide vous fera découvrir les différentes sculptures de personnages assis en tailleur et vous expliquera leur signification.

Dimanche : à 10h30 : visite commentée du site archéologique.

à 14h30 et 16h00 : visite commentée de l’exposition « Les assis en tailleur en Gaule romaine »

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel !

info@argentomagus.fr +33 2 54 24 47 31 https://www.argentomagus.fr/

