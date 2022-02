Journées Européennes du Patrimoine au Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville Catégories d’évènement: Saint-Maclou-de-Folleville

Journées Européennes du Patrimoine au Moulin de l'Arbalète Le Moulin de l'Arbalète Hameau Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville

2022-09-17 – 2022-09-18

Les journées du patrimoine c'est ce week-end, alors tous au moulin de l'Arbalète pour découvrir ce patrimoine fluvial incontournable ! Profitez également de deux expositions, une sur "les outils d'autrefois" et une sur "les dentelles d'Antan". Cuisson et vente de pains et de viennoiseries!

Saint-Maclou-de-Folleville Le Moulin de l'Arbalète Hameau Arbalète Seine-Maritime

