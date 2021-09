Journées Européennes du Patrimoine au Monastère des Clarisses Les Clarisses / Saisons Zéro, 18 septembre 2021, Roubaix.

Journées Européennes du Patrimoine au Monastère des Clarisses

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Clarisses / Saisons Zéro

### **SAM 18.09** * **14h00-19h00** Ouverture de la Cour de Récré et de la buvette * 14h00-19h00 · Exposition Projet Catharsis avec Espace Croisé · Installation mémoire réalisée à partir des souvenirs des ancien·ne·s élèves de l’École Sainte Claire * **15h00-16h00** Concert des Chti Cambristis dans la Chapelle* * *_15h30-16h30 *_Atelier création de blason parents-enfants * **16h15-16H30** Intervention de Parkour59 ! * **16h00-19h00** Exposition sur l’Oeuvre de Jean-Baptiste Bethune dans la Chapelle* * **16h30** Visite guidée à deux voix pour présenter l’occupation transitoire Saisons Zéro et l’histoire du site* places limitées, inscription conseillée ! * **20h30** Visite guidée nocturne pour présenter l’occupation transitoire Saisons Zéro places limitées, inscription conseillée ! ________ ### **DIM 19.09** * **14h00-19h00** Ouverture de la Cour de Récré et de la buvette * **14h00-19h00** · Exposition Projet Catharsis avec Espace Croisé · Installation mémoire réalisée à partir des souvenirs des ancien·ne·s élèves de l’École Sainte Claire · Exposition sur l’Oeuvre de Jean-Baptiste Bethune dans la Chapelle* * **14h00 & 16h00** Visites guidées à deux voix pour présenter l’occupation transitoire Saisons Zéro et l’histoire du site* places limitées, inscription conseillée ! * **15h30-16h30** Atelier création de blason parents-enfants _* actions proposée par l’Association des Amis du Monastère des Clarisses de Roubaix_ _________________________________ Pour participer à cet événement munis-toi d’un pass sanitaire, c’est obligatoire ! Un pass sanitaire c’est la possession d’un schéma de vaccination complet de plus de 7 jours, un résultat de test covid négatif de moins de 72h ou une preuve de rétablissement du covid d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ! _________________________________ Saisons Zéro **entrée par le portail jaune,** Impasse du couvent, 59100 Roubaix retrouvez-nous sur facebook, instagram et snapchat : @saisonszero [www.saisonszero.fr](http://www.saisonszero.fr) GRATUIT

Entrée libre

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, nous ouvrons les portes du Monastère des Clarisses de Roubaix pour un programme spécial !

Les Clarisses / Saisons Zéro Impasse du Couvent, Roubaix Roubaix Ouest Nord



