Journées européennes du patrimoine au Jardin des plantes 2021-09-18 – 2021-09-19

Caen Calvados

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par le Jardin des plantes et le Conseil des chevaux de Normandie.Découverte des coulisses du Jardin des Plantes – Samedi et dimanche à 14h

Profitez d’un accès privilégié dans les locaux du jardin pour découvrir les missions et les techniques de travailRéservation obligatoire au 02 31 30 48 38 ou conseillershorticoles@caen.frExposition Des chevaux et des femmes – samedi et dimanche de 10h à 18h

Le Conseil des Chevaux de Normandie, en partenariat avec Équi-ressources ont invité l’artiste Camille Reynaud à poser son regard sur les relations qu’entretiennent les actrices de la filière équine normande avec leurs professions.Panneaux d’exposition grand format dans le jardin

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

© Ville de Caen – François Decaëns

