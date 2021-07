Cuise-la-Motte Géosite de Cuise-la-Motte Cuise-la-Motte, Oise Journées européennes du patrimoine au géosite cuisien Géosite de Cuise-la-Motte Cuise-la-Motte Catégories d’évènement: Cuise-la-Motte

### Les journées européennes du patrimoine au géosite cuisien de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 : **Programme du samedi 18 septembre :** – Visite libre _(toute la journée)_ _-_ Visite guidée : _11h00 / 12h00 – 15h00 / 16h00_ **Programme du dimanche 19 septembre :** – Visite libre _(toute la journée)_ _- Visite guidée : 11h00 / 12h00 – 15h00 / 16h00_ _-_ A la découverte des fossiles avec l’AESSFG _(toute la journée)_ **Parking :** _place de la mairie à Cuise-la-Motte_ **Réservation obligatoire au 03.44.42.72.25 ou par mail à l’adresse suivante : [alison.colombel@ccloise.com](mailto:alison.colombel@ccloise.com)** _Mesures sanitaires applicables en fonction du protocole en vigueur._

Venez visitez le site géologique de Cuise-la-Motte

