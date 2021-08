Journées européennes du patrimoine au FRAC Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Journées européennes du patrimoine au FRAC 2021-09-18 – 2021-09-19 Frac Normandie Caen 7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé

Caen Calvados

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par le FRAC Normandie Caen.Visite guidée “Le tour du propriétaire”

L’histoire du bâtiment, son architecture, sa rénovation par l’architecte Rudy Ricciotti et les différentes salles et expositions.Samedi à 15h30 et dimanche à 11h et 15h30Durée : 1hSur réservation à mediation@fracnormandiecaen.frVisite commentée des expositions

Senza-fine de Jacques Julien

Krypton Series de Bettina SamsonDurée : 1h30Samedi et dimanche à 14hSur réservation à mediation@fracnormandiecaen.frVisite libre des expositions

Senza-fine de Jacques Julien

Krypton Series de Bettina SamsonSamedi et dimanche de 14h à 18hConcert “Capharnophonie”

Samuel Frin, Alexis Debeuf (capharnaphones) et leur invité Nicolas Marsanne (guitare, clavier) joueront du Capharnophone. Fruits de leur heureuse collaboration, les Capharnaphones d’Alexis Debeuf, Samuel Frin et les enfants de Caumont-sur-Aure se présentent comme des instruments hybrides. Faits de ci et de ça, ils forment un catalogue amusé et distancié de notre quotidien pour y jeter une oreille libre, y dénicher la poésie, rien qu’un instant.Dimanche à 16h30Durée : 1hL’ouvre-feu

Performance d’Ettore Labbate avec Gaspard Macé cracheur de feu professionnel, dans le cadre du 3ème volet du projet “Tendre” au Frac en partenariat avec l’Artothèque.Dimanche à 17h30

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

