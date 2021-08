Journées Européennes du Patrimoine au Familistère de Guise Guise, 18 septembre 2021, Guise.

Journées Européennes du Patrimoine au Familistère de Guise 2021-09-18 – 2021-09-18

Guise Aisne Guise

Les journées européennes du patrimoine 2021.

Thème : le patrimoine pour toutes et tous

Mise à l’honneur : Le chemin de fer.

Visites guidées (départ toutes les 30 minutes) :

– “Une journée en Utopie” à travers l’art contemporain.

Pour la première fois, les deux Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) des Hauts-de-France s’associent pour présenter au Familistère de Guise un choix d’œuvres de leurs riches collections en résonance avec ce haut lieu de l’utopie concrète. Des dizaines d’œuvres réalisés par pas moins de cinquante artistes seront présentées dans l’ensemble des salles d’exposition du Familistère.

– “Chemin de fer à Guise : discorde entre la ville et le Familistère”

Dès 1860 Godin s’engage en faveur de la création d’une desserte de Guise par le chemin de fer. Ce serait alors pour l’usine un moyen pratique d’acheminer les matières premières et d’expédier les produits manufacturés, jusque là transportés principalement par attelage.

Godin milite pour l’implantation de la gare “aux Coutures” à proximité de l’usine mais on l’accuse de vouloir “tout absorber” dans la ville de Guise. C’est pourquoi la gare sera implantée dans le faubourg de Robbé à l’opposé de l’usine.

Il faut attendre 1900 pour que la Société du Familistère exécute à ses frais, et au prix de travaux très importants, le raccordement de l’usine au réseau de l’état.

(source – Des machines au service du peuple – édition du Familistère)

– “Le Chemin de fer au travers de la bande dessinée”

Tout comme le chemin de fer, la bande dessinée invite aussi au voyage.

Celui “Lucien, Luigi, Lucas, Ludwig”, les 4 héros fictifs de la saga “La Guerre des Lulus” les emmène au Familistère en 1916.

Grâce à cette visite spéciale, découvrez l’histoire du Familistère de Guise à travers les planches de bande dessinées. Rendez-vous dans le jardin d’agrément et sur la passerelle de l’ancienne voie ferrée, si importante pour la suite des aventures des Lulus.

Entre réalité et fiction, êtes-vous prêt·e·s à voyager ?

Atelier :

“Jouez au chemin de fer, figure de la réforme sociale”

Selon Godin, le chemin de fer favorise l’échange et la rencontre entre les classes sociales. Le chemin de fer est la matérialisation d’une innovation technologique au service de l’intérêt commun.

Ce « Jeu du chemin de fer» du milieu du XIXe siècle, époque où les gares deviennent le «théâtre» de la vie moderne, a été réalisé d’après l’idée d’un homme de l’art, Ernest Henry, chef du Mouvement du chemin de fer de Nancy à Sarrebruck, et inventeur d’un système de traverses métalliques. Chaque case du jeu présente un des éléments du puzzle fonctionnel pour aboutir à la «gare extrême» aux allures de Crystal Palace. Les nouveaux équipements, jusque-là inconnus, sont légendés : stations, tunnels, ponts, aiguillage, château d’eau, maison de garde, plaque tournante, signalisation, types de wagons… Le jeu remplit son rôle auprès d’un public attiré par le spectacle de la technique : éduquer et amuser.

Prêt·e pour le voyage?

Inauguration :

“La cour sonore” du pavillon central – samedi 18 septembre à 15 h 00

“La Cour Sonore” est à la fois une prouesse technique et une œuvre musicale.

Des haut-parleurs placés sous les grilles d’aération de la cave permettent un équilibre et une diffusion du son de grande qualité dans le pavillon central du Familistère.

La dernière œuvre du compositeur Yan Maresz, spécialement conçue pour être jouée dans “la cour sonore” sera présentée le 18 septembre à 15h.

