du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Trevarez

**Nouvelle saison, nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine.** Animations, activités, visites et parfois même ouverture exceptionnelle d’espaces habituellement fermés au public, vous êtes près de 10 000 à venir découvrir ou redécouvrir nos monuments à l’occasion de ce week-end dédié qui donne à voir et à comprendre ces petites histoires qui font la grande et parfois longue Histoire de nos sites. C’est aussi un moment privilégié pour profiter gratuitement des expositions de l’année. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de patrimoine, d’histoire, de sorties culturelles… Au cœur d’un parc de 85 ha, **le château de Trévarez** domine la vallée de l’Aulne. Labellisé « Jardin remarquable », Trévarez est également reconnu « Jardin d’excellence » pour sa collection de camélias. Les floraisons des collections botaniques se succèdent tout au long de l’année. En 2021 : « _Regard d’artiste_ » de Charles Belle et François Royet. _**Ouvert gratuitement pendant les deux jours, les animations proposées à cette occasion au Domaine de Trévarez sont, elles aussi, gratuites.**_ Nous vous attendons pour ces journées qui célèbrent l’importance du patrimoine et sont un moment fort pour partager avec vous ! Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de patrimoine, d’histoire, de sorties culturelles… Domaine de Trevarez Route de Laz, 29520, Saint-Goazec Saint Goazec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:30:00

